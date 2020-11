Paiement des scolarités de mars, avril et mai : Sos Consommateurs va marcher contre le «chantage» des écoles privées

Si l’Etat du Sénégal, à travers son ministère de l’Education nationale, a décidé de «livrer les parents d’élèves au chantage des écoles privées», Sos Consommateurs a décidé, pour sa part, de porter le combat.En effet, Me Massokhna Kane et Cie, qui déplorent une «une démission» des autorités étatiques dans cette affaire, vont organiser «une marche de protestation».«Pour dire non à ce chantage et pour exiger des autorités le règlement global et définitif des scolarités de mars, avril et mai 2020 exigées indûment, ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d’inscription dans les écoles privées», déclare Sos Consommateurs dans un communiqué de presse.Pour rappel, depuis quelques semaines, parents d’élèves et administrations d’écoles privées sont à couteaux tirés, concernant le paiement des trois mois de confinement mars, avril et mai 2020, période au cours de laquelle aucun enseignement n’a été dispensé à cause de la Covid-19. Les écoles privées exigent des parents le paiement de ces trois mois avant toute réinscription.