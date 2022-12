Pain à base de céréales locales : plus de 2500 boulangeries recensées pour…

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a procédé à un recensement qui révèle l’existence de 2 mille 521 boulangeries au Sénégal. Repris par Le Soleil, le président de la BNBS, Amadou Gaye, a expliqué qu’il s’agit d’apporter « des données fiables pour une nouvelle formulation du décret appelé à remplacer celui 79-665 sur l’incorporation de farines de céréales locales dans la planification et l’amélioration de la fiscalité sur les farines locales. »



Déjà, le recensement a permis de constater que les boulangers ont pu incorporer du mil (20%), du maïs (20%), du fonio (40%), du niébé (40%), du sorgho (40%), du manioc (40%), etc.



L’Objectif est de réduire l’importation du blé. Par ailleurs, « la subvention de 15 milliards F CFA tous les trois mois pourrait être mise à profit pour la production de céréales locales », a suggéré Gaye.



L’incorporation de céréales locales devrait permettre, à terme, d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Une réunion a été tenue hier au siège de la FNBS. L’État est invité à mettre en valeur « les terres en abondance et le dividende démographique ».