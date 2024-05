Paix en Casamance : FDS, anciens combattants du MFDC et civils en randonnée pédestre

Enfants, jeunes, femmes, personnes du 3ème âge, membres de la société civile anciens ou ex combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), des Forces de défense et sécurité (FDS), des autorités locales et administratives de Ziguinchor, ont, à travers une randonnée pédestre entamé la commémoration de l'an 1 du dépôt des armes par une des factions du MFDC à savoir Diakaye. Une façon aussi d'interpeller et d'inviter le Gouvernement du Sénégal et les autres ailes combattantes dudit mouvement à se retrouver autour d'une table, afin de négocier pour la paix durable dans cette partie Sud du pays.





Ainsi, la Coordination sous-régionale des organisations de la Société civile pour la paix en Casamance (COSPAC) est revenue sur l'intérêt de cette journée tout en invitant les autres factions à poursuivre les négociations avec l'État sénégalais et à déposer les armes comme Diakaye. « La paix est le seul motif pour pouvoir faire avancer une économie. On a besoin que nos papas, nos grands frères de nos petits frères qui sont dans le maquis rentrent à la maison. On a besoin que l'armée également pour que les FDS puissent s'occuper de la sécurité extérieure du pays pour une paix définitive », a soutenu le coordonnateur de la COSPAC, Henry Ndecky.





L'appel du Gouverneur Mor Talla Tine





Prenant part à cette activité, le chef de l'exécutif régional, Mor Talla Tine s'est dit comblé de la mobilisation de toutes les couches de population autour d'un seul objectif qu’est la recherche de la paix définitive et durable. «La paix constitue l'ingrédient principal du développement économique et social de la région de Ziguinchor, de la Casamance et du Sénégal entier », a dit le Gouverneur.





Selon lui, cette initiative de marche avec toutes ces composantes de la population pour la paix est un pas important du point de vue symbolique. « Ce pas est porteur d'espoir. Et, c'est le chemin que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye nous invite à prendre. C'est ce chemin également que les populations de la région de Ziguinchor, qui ont tant souffert dans ce conflit, nous invite à prendre », a-t-il affirmé.