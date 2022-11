Paix et Tolérance: Au menu de l'audience de l'Ambassadeur des États-Unis avec Serigne Mountakha

L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau a rendu visite au khalife général des Mourides. Son Excellence Michael Raynor a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké, a appris Seneweb.



Au cours de cette audience, les deux hommes ont échangé sur la paix, la tolérance religieuse, la fraternité et d'autres valeurs communes. Par la suite, le patriarche de Darou Miname a remercié son hôte pour sa générosité et son hospitalité avant de formuler des prières pour lui et sa délégation.

Selon une source de Seneweb, le diplomate Michael Raynor a effectué, dans la matinée de ce mardi, une visite de courtoisie à la Gouvernance de Diourbel où il a rencontré le chef de l'exécutif régional, Ibrahima Fall.