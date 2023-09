Paix sociale : « Macky doit libérer tous les détenus politiques » (Babacar Fall)

SOS Paix a entamé une médiation de sortie de crise. Une initiative à laquelle le secrétaire général du Groupe de recherche et d’appui-conseil pour la démocratie participative et bonne gouvernance (Gradeg) n’a pas participé. Devant le "Jury du dimanche" sur iRadio, Babacar Fall, le secrétaire général de l’entité, note que c’est pour des raisons d’approche.

Mais, souligne-t-il, « nous sommes dans une autre initiative. Vous savez que la société civile est aujourd’hui plurielle et diverse et il y a beaucoup de pôles qui s’activent dans le cadre de la médiation politique. Nous avons entamé des démarches pour parler avec les autorités, notamment le ministre de la Justice, le Premier ministre et le président de la République. Pour le moment, nous n’avons pas de façon concrète rencontré le Premier ministre. Cependant, nous discutons par intermédiaires ».

Il fait noter qu’un projet de mémorandum qui liste un certain nombre de points à soumettre à un certain nombre d’autorités et au Premier ministre et au président Macky Sall est élaboré par leur groupe. « La situation que nous vivons avec notamment les détenus politiques, seul le président de la République est en mesure de prendre des décisions pour décrisper la situation. Il est heureux de voir qu’il y a des signaux qui montrent que les choses sont en train de bouger avec la libération d’un certain nombre de détenus ».