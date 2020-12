Palmarin : l’ADIE installe une salle multimédia et offre une première formation à 40 jeunes

Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a présidé ce samedi à Palmarin, dans le département de Fatick, la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires de la formation en informatique de base organisée par l’Agence au profit d’une quarantaine de jeunes et femmes de cette localité.Cette activité organisée en collaboration avec l’ancien Ministre Secrétaire général du Gouvernement M. Maxime Jean Simon Ndiaye, a permis à des jeunes, femmes, étudiants, élèves, pêcheurs, lutteurs et autres acteurs d’être initiés à l’informatique afin de base et leur permettre de profiter des multiples opportunités qu’offre le numérique.Une initiative appréciée par les autorités de la localité et fortement saluée par les bénéficiaires qui pour la plupart n’avaient jamais utilisé d’ordinateurs.Pour matérialiser la vision du Chef de l’État Macky Sall consistant à lutter contre la fracture numérique, l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) déroule un ambitieux programme de déploiement de salles multimédias sur l’étendue du territoire national.C’est dans ce cadre que la commune de Palmarin a pu bénéficier d’une salle multimédia avec 40 ordinateurs et une connectivité. Suite à la mise en service de cette salle qui a une vocation communautaire, l’ADIE a organisé cette semaine une session de formation en informatique de base, au profit d’une quarantaine de jeunes et femmes de cette localité.Le Directeur général de l’ADIE se dit « extrêmement satisfait par le profil des personnes ayant bénéficié de cette formation. Il y avait des élèves, étudiants, pêcheurs, lutteurs qui ont pu participer à cette première formation.Nous n’allons pas nous fixer de limites sur les métiers que nous allons accompagner. Le numérique est transversal et nous voulons en faire profiter le maximum de personnes pour leur permettre d’améliorer leurs activités. Nous leur apportons de la vraie valeur ajoutée. »Cet instrument sera un lien fort entre les différentes localités de la zone et favorisera l’intercommunalité. « La salle multimédia va davantage rapprocher les populations des différentes localités environnantes puisqu’elles pourront bénéficier de ces formations.C’est d’ailleurs la ligne de conduite que nous a assignée le Ministre Maxime Jean Simon Ndiaye, ancien Secrétaire général du Gouvernement. » a indiqué M. Joseph Ndène, Chef de cabinet du Ministre Maxime Jean Simon Ndiaye.Pour sa part, le Proviseur du lycée de Palmarin M. Demba Sarr estime que cette salle est une aubaine pour son établissement et pour Palmarin puisque les élèves disposent désormais d’un excellent outil d’initiation à l’informatique avec en plus de la connectivité.« Nous sommes satisfaits de la proximité de la salle par rapport à notre lycée et par rapport à l’équipement de la salle. Les activités d’enseignement et d’apprentissage ainsi que les activités de développement ne peuvent désormais se passer du numérique. »En outre, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a annoncé la connexion du lycée à l’intranet. Une nouvelle fortement appréciée par le Proviseur qui avoue que le lycée avait des difficultés pour disposer de la connexion et supporter les dépenses pour la connectivité.Pour un bon fonctionnement de la salle multimédia, un comité de gestion sera très prochainement mis en place. Aucun acteur ne sera écarté. Ce sera une gestion inclusive.