Panapress : Les travailleurs réclament 38 mois d’arriérés de salaires

La situation est sans doute compliquée dans le secteur des médias, mais elle est catastrophique à l'Agence panafricaine d’information (Panapress, acronyme en anglais). Les travailleurs réclament à la direction 38 mois d’arriérés de salaire, c’est-à-dire plus de 3 ans de paye, si on fait le cumul des sommes dues durant les 7 dernières années.Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Collectif des employés de Panapress annonce une grève illimitée, à partir de ce lundi 7 décembre 2020 pour réclamer le paiement d’un salaire régulier et le règlement des 38 mois d’arriérés.« Depuis le début de cette année, nous n’avons reçu que deux salaires (fin janvier et avril) et des demi-salaires fin mai, juin, juillet et août. Nous sommes actuellement à trois mois sans salaire », dénonce les travailleurs à travers un communiqué parvenu à Seneweb.Face à la situation, la Direction générale avait informé les représentants du personnel, le 5 octobre dernier, d’un possible « retard » de salaire. Elle avait, par la même occasion, annoncé la décision du Conseil d’administration de mettre en place un fonds d’urgence pour assurer la régularité des salaires. Ce qui devait permettre aux travailleurs de souffler financièrement, le temps que les fonds nécessaires à l'apurement des arriérés et à la relance de l’agence soient disponibles.Seulement, regrette le collectif, la direction a refusé de se prononcer sur une échéance de paiement des salaires ainsi que des arriérés.Les membres dudit Collectif ont ainsi rencontré certaines autorités afin de leur faire part de la situation. « Dans nos démarches, nous avons rencontré, il y a quelques jours, des députés et un conseiller du président de la République du Sénégal. Nos interlocuteurs nous ont exprimé toute leur indignation et les députés ont promis de saisir les ministres de tutelle de la PANA, à savoir le ministre de la Communication et son homologue des Affaires étrangères tandis que le conseiller du président dit avoir pris « bonnes notes » et qu’il en parlera à la personne indiquée », ajoute la note.A souligner que L’Agence panafricaine d’information (Panapress) a pour missions essentielles de servir de source d’information à la presse africaine et de fournir au monde entier des informations fiables, crédibles et positives sur l’Afrique, collectée, écrite et diffusée par des Africains.