Panne du forage de Médina Marry : Plus de 7000 personnes réclament de l'eau dans cette contrée de Kolda

Médina Marry, ce village du département de Vélingara dans la région de Kolda n'a pas d'eau. Et pour cause, le seul forage qui y est installé, est tombé en panne depuis un mois aujourd'hui. Un forage qui alimentait plusieurs villages que sont: Médina Marry, Saré Aliou, Diyabougou Moussa, Simby, Saré ELhadji Sorry, et Lambatana. Du coup, plus de 7000 âmes réclament le retour de l'eau. Ainsi, depuis cette panne de moteur du forage, les populations de la contrée vivent un véritable calvaire pour s'approvisionner en eau, selon un communiqué parvenu à notre rédaction. Ce même document qui porte la signature d'Ansoumana Cissé, renseigne que le bétail est compris dans ces difficultés de vie qui risquent de s'aggraver en saison sèche si rien n'est fait. D'ailleurs, dans cette contrée, tous les projets de développement sont à l'arrêt à cause du manque d'eau du fait du forage qui ne coule plus.