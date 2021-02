Panneaux sur l’autoroute : Mary Teuw Niane dénonce le choix des couleurs de la France

Sur l’autoroute de l’avenir, à l’entrée et à la sortie des bretelles, ont été érigés des panneaux pour remercier les automobilistes, en français et en wolof, d’avoir choisi cette voie. Une initiative bien accueillie par Mary Teuw Niane, après l’installation des lampadaires solaires.Toutefois, l’universitaire n’apprécie pas du tout les couleurs choisies par Eiffage, l’entreprise française qui en est le concessionnaire. « C’est une excellente chose ! Cependant ces panneaux épousent dans le désordre les couleurs d’un pays étranger: le bleu, le blanc et le rouge. Nous sommes au Sénégal, les couleurs doivent être dans ce cas de figure : le vert, le jaune et le rouge », regrette l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur.Anticipant sur les éventuelles réponses à sa remarque, Mary Teuw Niane refuse d’en faire une affaire anecdotique. « Certains me diront, sans doute, c’est une question banale de couleurs donc peu importante. Mais non! C’est bien une question de fierté nationale », répond-t-il à l’avance.