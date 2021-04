Papa Amadou Sarr (Der) : «On a donné 1,5 million à des gens pour m’humilier»

Le directeur général de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der) a passé un mauvais quart d’heure, le dimanche 11 avril dernier.





En effet, lors de la réunion des maires, alors qu’il tenait son discours, des édiles lui ont reproché une démarche «partisane» dans le financement des jeunes de leur localité. Papa Amadou Sarr révèle : «Je n’en veux pas aux maires. Je suis entré dans la salle avec la conviction que j’allais être hué. J’ai été averti. On a payé des gens pour cela. J’en ai la preuve, et le montant de 1 million 500 mille francs Cfa a été donné à des gens pour me huer et m’humilier. Ce n’était pas la première fois et ce sont des pratiques que je dénonce. Ce n’était pas la première fois que l’on me critique que je ne suis pas de l’Alliance pour la République (Apr). Mais moi, je suis républicain. Je crois aux valeurs de la République.»





Toujours dans sa réplique, le délégué général de la Der met au défi ses détracteurs : «Demain, si je quitte la Der, la personne qui prendra ma place, ne pourra faire mieux que ce que j’ai fait, avec les ressources dont je dispose.»





«Je suppose que Macky Sall est satisfait de mon travail, sinon, avec toutes les critiques, j’aurais été viré»





Papa Amadou Sarr de s’enorgueillir davantage : «Nous avons un bilan très honorable, même si certains pourraient le prendre comme de la prétention. Nous avons pu mettre, dans l’économie sénégalaise, en moins de trois ans, plus de 60 milliards de francs CFA. Nous avons pu lever plus de 74 milliards de francs CFA, avec les bailleurs internationaux, pour financer les Pme, les start-up et les entrepreneurs du Sénégal. Aucun régime ne l’avait fait depuis l’indépendance.»





Il avance : « Je suppose que le président de la République est satisfait de mon travail. Sinon, avec toutes les critiques que j’essuie, j’aurais été viré.»





Pour finir, Papa Amadou Sarr dit qu’il s’est autoévalué, en commettant les services du Bureau de prospective économique qui est en train d’évaluer les financements de la Der sur l’ensemble du territoire national.