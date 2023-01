Pape Alé Niang : Les artistes du Doxandem Squad lui rendent hommage et réclament sa libération !

"Le journaliste fait son travail sans appartenance. Il ne modifie pas, il ne crée pas. Il informe juste. Nul ne doit l'intimider", disait le "Roi du mbalax" Youssou Ndour dans sa célèbre chanson "Jéebané".



Cette phrase semble être ignorée par les bourreaux du journaliste d'investigation Pape Alé Niang, qui est dans les liens de la détention et qui observe une grève de la faim.



Des artistes graffeurs membres du Doxandem Squad ont rendu hommage au directeur de Dakarmatin à Ziguinchor, à travers une gigantesque fresque murale, dans un quartier très fréquenté par les populations. Une manière pour eux d'exprimer leur indignation, suite à l'arrestation du journaliste qu'ils qualifient d'"arbitraire".



Ce portrait intitulé "Free Pape Alé Niang" est peint sur le mur du stade Pedro Gomis de la commune de Ziguinchor. Il mesure 3 m de long et 2m35 de haut, avec des couleurs détrempées dans l’eau qui fait son charme au premier regard.



L'œuvre a pour but de dénoncer l'attestation du journaliste dont l'état de santé s'est détérioré. Sans langue de bois, les artistes lancent un message au président de la République pour la libération immédiate de Pape Alé Niang et sur la situation actuelle du pays.



Selon leur porte-parole, c'est l'heure du combat et le peuple doit faire face à l'évidence pour son destin. "Le message que nous lançons au président Macky Sall est que notre confrère le journaliste qui est malade en prison soit libéré. L'heure est grave. Levons-nous tous alors qu'il est temps, pour la liberté d'expression", nous confie King Baba, artiste graffeur membre du Doxandem Squad.



Très remontés, ces artistes critiquent sévèrement la justice du pays, dont ils disent être manipulée par un pouvoir dictatorial, en réclamant un Sénégal juste et paisible.



"En tout cas, trop, c’est trop. Nous voulons tous un Sénégal de paix, des juges impartiaux, non influencés par le pouvoir. C’est ce que nous voulons en tant que citoyens et c’est ce que Pape Alé voulait aussi en tant que citoyen et journaliste dont nous réclamons sa libération immédiate".