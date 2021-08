Pape Demba Fall, époux de Oumy Ndiaye disparue dans le naufrage : « Elle ne manquait de rien »

C’est une famille complètement abattue que nous avons trouvée dans leur maison située près de l'École de formation des Instituteurs de Saint-Louis. Dans la maison, on note un va-et-vient incessant de parents et voisins venus présenter leurs condoléances. Au-delà de la douleur atroce de perdre la maîtresse de la maison, c’est le grand étonnement qui se lit sur beaucoup de visages. Pourquoi Oumy Ndiaye, mère de deux filles de 8 ans et 4 ans, a abandonné sa famille pour embarquer dans une pirogue de fortune ? Pour son mari Pape Demba Fall dit vieux, sa femme ne manquait de rien.



« Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a pris cette décision d’aller en émigration clandestine. Elle ne manquait de rien. Je n’étais au courant de rien » a-t-il déclaré avec peine. Très touché par la disparition de sa fille, Astou Diouf a aussi indiqué qu’elle n'était au courant de rien. « Elle m’a dit qu’elle comptait aller à Dakar pour acheter des marchandises. Si j’avais été au courant de son projet, je ne l'aurais jamais laissé partir, parce que c’est elle qui m’aidait sur beaucoup de choses ».