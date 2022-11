Pape Mademba Biteye sur l'accès à l’électricité: "La position géographique ne doit pas être discriminatoire"





La position géographique ne doit plus être une discrimination par rapport à l'accès à l'électricité, indique le directeur général de la Senelec. Pape Mademba Biteye s’exprimait en marge de la signature d’une convention entre le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et l’Agence française de développement.

Cette convention de financement est relative à l'amélioration de l'accès à l'électricité au niveau des concessions d'électrification rurales de la Senelec à Matam et à Ziguinchor. Aujourd'hui, explique le directeur général, il ne s'agit plus d'amener l'électricité dans les zones rurales mais, en plus de la lumière, il faut faire de sorte qu'il y ait un développement de l’activité sociale et productive. L'idée est de générer des revenus. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'« on a parlé d’extension de réseaux avec les dimensions qu'il faut et d'une électricité de qualité à coût abordable ».

C'est dans ce contexte que cette convention est signée. Il s'agit de lever un obstacle à l'accès à l'électricité dans la zone Nord (Matam) et la zone sud (Ziguinchor). Il précise que dans ce projet les frais d'installation intérieur sont pris en compte. Dans les projets ce montant pose toujours problème mais il est intégré pour cette fois, a notifié Pape Demba Biteye. 760 localités sont concernées, dont 22 000 ménages et plus de 100 mille personnes.