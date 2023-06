Paralysie de l'école à Kolda : Les élèves réclament la libération de leurs camarades emprisonnés

Après la condamnation d'Ousmane Sonko, des manifestations contre cette décision de justice ont éclaté dans la capitale du Fouladou. Des affrontements entre jeunes et forces de défense et de sécurité ont entraîné des arrestations du côté des civils. Parmi ces arrestations, figurent des élèves et enseignants. Une situation qui n'a pas laissé les élèves indifférents. Ils ont décidé de montrer leur amertume par un mouvement de grève. Ce mercredi, les enseignements d'apprentissage n'ont pas fonctionné dans la commune de Kolda. Les élèves sont sortis massivement dans la rue pour réclamer la libération sans condition de certains de leurs camarades emprisonnés.







Ils ont délogé les établissements publics du moyen secondaire situé dans le périmètre communal. Ces élèves en grève exigent aussi la libération de certains de leurs enseignants arrêtés lors des dernières manifestations.