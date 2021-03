Parcelles Assainies : Deux individus arrêtés pour détention et trafic de chanvre indien

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police des Parcelles Assainies a interpellé deux individus pour détention, trafic et usage de chanvre indien. Le tailleur C. Sarr habitant l’Unité 8 des Parcelles Assainies a été pris avec 73 cornets de chanvre indien.Tout serait parti d’une information anonyme faisant état de trafic de chanvre indien à l’Unité 08. Selon L’AS, les hommes du commissaire Thierno Diop, qui ont exploité l’information, se rendent sur les lieux où ils ont interpellé C. Sarr avec un cornet de chanvre indien.Une perquisition au domicile de C. Sarr a permis aux éléments de la Brigade de recherches de découvrir 72 cornets de chanvre indien. Le présumé dealer dit avoir acquis la drogue auprès d’un habitant de la Cité Imbécile. Il a été déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.Les limiers des Parcelles Assainies ont aussi alpagué El H. D. Fall avec trois (3) cornets de chanvre indien. Lors de son interrogatoire, il a nié en être le propriétaire. Mais, il a été trahi par son passé de récidiviste. Condamné à deux reprises pour vol à Kédougou et une fois à Dakar pour détention et usage de drogue, il a été déféré pour détention et usage de chanvre indien.