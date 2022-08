Parcelles Assainies : les homosexuels, les lubrifiants, les sous-fesses…

Seneweb en sait un peu plus sur l’arrestation des deux homosexuels aux parcelles assainies de l’Unité 17. Âgés respectivement de 26 ans et de 24 ans, S. Diouf et N. Gueye ont été arrêtés le 15 août, puis déférés au parquet, ce mardi 16 août, pour des faits d’acte contre-nature.



D’après nos informations exclusives, ce sont des voisins de S. D, alertés par des gémissements d'une voix masculine, qui les ont surpris en pleine action. Ils étaient nus tous les deux.



Sur ces entrefaites, l’un a essayé de prendre la poudre d’escampette, mais sa cavale n'a pas duré longtemps. il sera vite cueilli par la foule.



Une perquisition a permis de découvrir dans la chambre de S. Diouf des produits cosmétiques de beauté, des bas leggings, des sous-fesses, deux cartons de préservatifs contenant chacun 100 pièces. Des boîtes de lubrifiant Manix.



Devant les éléments du commissariat de l’unité 15, S. D. et N. G. sont passés aux aveux. Selon leurs dires, ils ont commencé à sortir ensemble depuis 06 mois. Si l’envie les prend, c’est S. Diouf qui appelait N. Gueye. En contrepartie, pour chaque coup, S. Diouf payait à son copain la rondelette somme de 5000 FCfa.



Après exploitation du téléphone portable de S. Diouf, les limiers ont découvert que cet homo a d’autres partenaires masculins. Ces derniers sont injoignables, d’après nos sources proches du dossier. Sûrement ils ont été mis au parfum de l’arrestation de leur ami gay…



Dans ses aveux explosifs, S. Diouf révèle qu’il a été entraîné dans ce monde de la bisexualité par un certain français du nom de Samuel. Ils se sont connus à travers une agence dénommée ‘’Beaux mecs Galsen’’. C’était en 2019.



Pour l’heure, S. Diouf et son acolyte sont poursuivis pour acte contre nature avec un individu du même sexe. Ils ont été conduits au Parquet, les autres activement recherchés.