Parcelles Assainies : Pour une facture d'électricité, un vigile poignarde mortellement un...

Les faits ont eu lieu à l’unité 13 des Parcelles Assainies. Le vigile A. K. Amar a poignardé mortellement un Nigérian à cause d'une facture d'électricité.Arrivés sur les lieux, rapporte Rewmi Quotidien, les policiers ont trouvé un Nigérian, torse nu, étendu sur le dos et baignant dans une mare de sang.L'examen du corps a fait apparaître une blessure sur le côté gauche et sur la poitrine. L’autopsie fait état d’une hémorragie interneÀ l’origine de la dispute qui a viré au meurtre, une facture d’électricité de 117 000 Fcfa. La victime, l'accusé et d'autres personnes vivaient en location dans une maison.L’affaire a été évoquée, hier, devant la chambre criminelle. L'avocat a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le juge s'est accordé un temps de réflexion pour rendre sa décision dans cette affaire.