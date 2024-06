Parcelles Assainies : un homme tué de plusieurs coups de couteau, l’agresseur arrêté à Grand-Yoff avec…

Libération rapporte dans son édition de ce lundi qu’un homme dont l'identité n’a pas été précisée a été mortellement agressé, samedi aux Parcelles Assainies. «La victime, qui tentait de résister, a reçu plusieurs coups de couteau avant de rendre l’âme», informe le journal.



Le meurtrier a été arrêté quelques heures plus tard à Grand-Yoff. Des policiers en patrouille ont interpellé un individu et se sont rendus compte qu’il correspondait à la description du suspect recherché, souligne la même source.



Les policiers sont d’autant plus convaincus d’avoir mis la main sur l’agresseur que, selon Libération, le mis en cause est tombé alors qu’il détenait un couteau tacheté de sang. «Mis à la disposition du commissariat des Parcelles, le présumé meurtrier est passé aux aveux», renseigne le quotidien d’information.