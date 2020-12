Parcelles Assainies : Wonderfood ouvre un quatrième restaurant et apporte des innovations

La chaîne de restauration Wonderfood poursuit sa campagne d’ouverture de restaurants fast-food à Dakar et dans sa banlieue. Après Sacré-Cœur, Ouest-Foire, et Castors, le célèbre Restaurant Wonderfood lancé par l’entrepreneur sénégalais Youssopuoha Ba et son associé Moustapha Diagne étend ses tentacules en ouvrant son quatrième Fast-food à l’unité 21 des Parcelles assainies, non loin d’Acapes. Ce, pour être plus proche des populations dakaroises.C’était dans une ambiance de fête que cette nouveau joyau a été inauguré ce samedi dans le populeux quartier des Parcelles assainies. Présents à l’inauguration, des artistes tels que Pape Diouf accompagné de son manager Makhtar Subatel et les rappeurs Admow Flow, Hakill, Akatsuki ont brillé par leurs prestations. Il y avait également le lutteur Ketchup, le danseur Pape Ndiaye Thiou et tant d’autres personnalités.« Pour fêter les trois (3) ans de notre chaîne de restauration, Wonderfood a ouvert aux Parcelles assainies. C’est une occasion pour nous de nous imposer davantage comme étant les leaders dans ce secteur et de répondre aux attentes des populations des P.A et environnantes », précise d’emblée Youssoupha Ba.Après ceux de Sacré-Cœur, Ouest-foire et castors, dit-il, ce nouveau fast-food vient s’ajouter dans le plan de déploiement de la structure en plus de leur service traiteur et de restaurant mobile (foodtruck). Tout ceci dans le but de créer de la richesse et de réduire le chômage dans ce contexte de Covid encore plus difficile.Pour terminer, le DG de Wonderfood a informé que l’ambition de sa structure n’est pas de rester à Dakar mais plutôt de se déployer sur l’ensemble du territoire national afin d’être encore plus proche des Sénégalais. Par conséquent, il donne rendez-vous très prochainement à ses futurs clients.