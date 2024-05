Parcelles : Mamadou Lamine Samb meurt après un accident causé par des adolescents sans permis













Une série d'événements imprudents a conduit à la mort tragique de Mamadou Lamine Samb à l'unité 15 des Parcelles Assainies, dimanche 19 mai 2024. En effet, l'incident a commencé lorsque la fille d'une famille a volé les clés de la voiture de sa mère. Elle a ensuite confié le volant à la domestique de la maison, qui ne possédait pas de permis de conduire. Accompagnée de son petit ami sur le siège arrière, la jeune fille a ignoré les risques associés à une telle conduite irresponsable.





Alors qu'ils circulaient à vive allure, l'inévitable s'est produit. Mamadou Lamine Samb, âgé d'une quarantaine d'années se tenant sur le trottoir en attendant d'être récupéré par son épouse, a été violemment heurté par la voiture. L'impact a été si fort qu'il a été traîné sur plusieurs mètres, subissant des blessures graves. Ses côtes, sa jambe et son bras ont été brisés, le plongeant dans une souffrance intense. "Ils l'ont traîné sur plusieurs mètres. Résultat plusieurs côtes cassées (la jambe, et un bras). Après 1 jour de souffrance, il a rendu l'âme hier", a déclaré un proche du défunt