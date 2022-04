Parrainages aux Législatives, violences policières... : Les mouvements citoyens en sit-in, ce samedi, à la Place de la Nation

Les mouvements citoyens vont tenir un sit-in à la Place de la Nation (ex-Obélisque), rapporte Le Quotidien.





La pléiade du Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (Frapp), de Y en a marre, et de Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS).





Aussi de Nittu dëgg Valeurs, de Sénégal notre priorité (SNP) et de Fouta Tampi se sont donnés rendez-vous ce samedi 2 avril à partir de 10 heures.





La mobilisation pacifique est pour «alerter l‘opinion nationale et internationale sur l’inadmissible et l’anti-constitutionnalisme qui se passent impunément sous nos cieux à savoir les violences et bavures policières récurrentes».





Les mouvements citoyens veulent ainsi remémorer à la police nationale «son rôle premier» de protection des personnes et des biens.