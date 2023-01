Partage d’abonnement hors-foyer : Ce qui va changer sur Netflix...

Netflix, le service de streaming sur abonnement connaît un immense succès depuis sa création en 1997. En 2022, la multinationale américaine a encore étoffé ses rayons d’abonnés. Entre octobre et décembre, ils étaient 7, 66 millions à rejoindre la plateforme. Aujourd’hui, Netflix compte 230,75 millions d’abonnés payants.





Même si les dirigeants de la société ont de quoi se frotter les mains, ils s’inquiètent de la concurrence de Youtube, Tik Tok et des plateformes de jeux. Le géant américain du streaming dit être conscient qu'il devra faire un peu plus pour augmenter ses revenus en raison de cette concurrence.





Le partage payant bientôt effectif





Il se réjouit dans le même temps de sa position dominante dans le milieu; ce qui lui donne un avantage. « Ce n’est pas facile de construire une grande entreprise de streaming rentable. Mais nous sommes en concurrence à partir d’une position de force, car nous sommes à la tête du secteur en termes d’engagement, de revenus et de bénéfices en continu. En tant que société de streaming pure-play, nous ne sommes pas non plus ancrés dans des modèles commerciaux hérités en déclin, comme les entreprises de divertissement traditionnelles, ce qui nous permet de nous pencher sur la grande opportunité de croissance qui nous attend » a fait savoir la multinationale.





Pour donc garder sa position dominante, et surtout consolider ses revenus, Netflix a mis au point une nouvelle stratégie de croissance, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne va pas plaire à tous les abonnés. En effet, le géant du streaming a annoncé qu’il commencerait à déployer plus largement le « partage payant » au plus tard dans le premier trimestre 2023.





Payer un supplément





Ce qui veut dire que les utilisateurs partageant leurs mots de passe paieront plus, mais pas dans tous les pays. « Le partage de compte qui s’est répandu aujourd’hui (plus de 100 millions de foyers) compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l’améliorer, ainsi qu’à développer notre activité. Bien que nos conditions d’utilisation limitent l’utilisation de Netflix à un foyer, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un changement pour les membres qui partagent les comptes plus largement » a indiqué la multinationale.