Partage de données personnelles : Les utilisateurs de WhatsApp se ruent vers Signal

Les usagers de Whatsapp se ruent vers Signal

A partir du 8 février prochain, les données personnelles ne seront plus confidentielles sur WhatsApp. Facebook va les partager avec les autres applications. C’est une obligation, si l’utilisateur continue à utiliser WhatsApp. Mais une alternative existe.





Signal propose d’offrir les mêmes services, mais avec la confidentialité. Beaucoup d’utilisateurs ont commencé à se ruer vers cette application.





«Ce qui va changer est que vos données personnelles ne seront plus confidentielles, lorsque vous êtes inscrits sur WhatsApp. Facebook va relayer vos données à Instagram et à Messenger qui sont d’autres produits du groupe Facebook. Ce qui va être relayé, c’est votre nom, adresse, numéro de téléphone, contacts et adresse Ip», rapporte la Rfm.





Avant de continuer : «Ce n’est plus une option, mais une obligation et si on n’est pas d’accord, on quitte l’application WhatsApp. Il y a une alternative pour ceux qui ne souhaitent pas partager leurs données : vous pouvez télécharger Signal, une fondation américaine à but non-lucratif, créée en 2013.»





La source de renseigner que Signal commence à engranger d’ailleurs beaucoup d’utilisateurs qui ont commencé à télécharger l’application, depuis que WhatsApp a commencé à envoyer cette notification à ses utilisations.