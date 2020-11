Partenariat : ANPEJ et PROMISE développent des synergies

L'Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ANPEJ et le Programme de Développement de la Microfinance au Sénégal PROMISE ont procédé ce matin à la signature d'une convention qui fixe le cadre de la collaboration entre les deux structures.





Monsieur Tamsir Faye Directeur Général de l'ANPEJ et Madame Yaye Fatou Diagne Coordonnateur du PROMISE ont tour à tour magnifié ce partenariat qui entre dans la cadre de la synergie des interventions des structures publiques en faveur des groupes cibles.

La finance islamique est un instrument d’équité et de progrès. Peu connue sous nos cieux, elle constitue pourtant une source alternative de financement à des segments de jeunes promoteurs dont l’accès au financement selon les procédures classiques, demeure problématique.





Il en est ainsi notamment de nombreux primo demandeurs d’emploi dont la vulnérabilité et les contraintes liées à l’obtention d’un apport, une des exigences notables pour bénéficier d’un prêt auprès des banques classiques, constitue un véritable frein à la promotion de l’auto.





Avec un maillage conséquent par l’ANPEJ du territoire national, les cibles et groupes de cibles les plus reculés du pays seront impactes à travers une offre de service de proximité et de qualité.