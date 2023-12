PARTENARIAT ENTRE L’APIX ET E-ROAD TONG : 72 entreprises chinoises vont s’implanter dans la ZES de Diass

Dans le cadre du Développe ment de la ZES de DIASS , APIX S.A et ses Partenaires E-ROAD TONG et NRC ont finalisé la négociation pour un partenariat portant sur la réalisation d’une zone économique spéciale destinée à soixante-douze (72) entreprises chinoises qui vont venir s’installer dans la zone.





La signature ce jeudi 30 novembre d'un accord de développement pour la première phase de cinquante (50) hectares porte sur cinquante millions (50.000.000) de Dollars US. Selon le Directeur Général de l’APIX, Dr Abdoulaye Baldé, le Projet nécessite des financements importants. « Il a déjà mobilisé 41 milliards F CFA de l’État du Sénégal à travers un financement de la BOAD, 50 milliards de la société avec laquelle nous venons de signer. Nous avons signé avec ARISE ce mercredi un accord de développement pour un montant de 265 millions de dollars. Cela avoisine les 200 milliards de CFA sans tenir compte de la convention que l’on va signer dans les jours à venir pour le développement de la centrale solaire. Et beaucoup d’autres conventions prochaines », a-t-il révélé.





Monsieur Baldé ajoute que les chinois voulaient 350 hectares, mais le Président de la République qui pense aux nationaux leur a cédé 50 hectares pour cette première phase. « On verra sur les différentes zones comment combler cette demande. Maintenant, c’est le temps de l’action et non du discours. Et sous peu, les travaux vont débuter », a fait savoir le Directeur Général de l’APIX.