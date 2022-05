Partenariat entre l’ASPT et la Fédération Sénégalaise de Foot : Les Lions en VRP de la Destination Sénégal

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont signé, mercredi, une convention de partenariat visant "à rendre visible la destination Sénégal, en utilisant la vitrine des Lions du football".



La cérémonie de signature s’est tenue en présence du Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor.



“L’ASPT et la FSF, grâce à cette convention, vont travailler ensemble pour améliorer la visibilité de la destination Sénégal et ses nombreux attraits. Nos équipes nationales et leurs supporters constituent des vitrines de notre culture et de notre Teranga”, a dit Pape Mahawa Diouf lors de la cérémonie de signature.



Selon lui, le sport notamment le football et le tourisme sont des partenaires naturels, qui sont vecteurs de joie et de communion pour des millions de personnes,



Il a rappelé que ces deux secteurs véhiculent des valeurs de partage, de cohésion, d’amitié et de solidarité, favorisant ainsi un climat social et économique favorable



"Nos joueurs tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté célébrés et décorés partout dans le monde, sont de véritables ambassadeurs de notre destination’’, a fait savoir Diouf.



De son côté, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a souligné que ’’les joueurs de l’équipe nationale de football, le staff et l’encadrement sont de facto des ambassadeurs naturels de la destination Sénégal''.



’’Nous faisons découvrir le Sénégal à des milliers de personnes qui entendent notre pays sans l’avoir jamais vu. Ce partenariat existe déjà depuis très longtemps avant même qu’on ne procède à cette signature’’, a dit Senghor.



Il a signalé que beaucoup de personnes s’intéressent au Sénégal grâce à la progression de l’équipe nationale de football, qui sera capitalisée au niveau touristique et économique.