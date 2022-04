Participation des femmes dans les métiers du transport : le PAGOTRANS veut briser le plafond de verre

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à travers le Projet d’Appui à la Gouvernance des secteurs de Transports au Sénégal (PAGOTRANS), veut accroître la présence des femmes dans les professions du transport. Lors d’un atelier de sensibilisation organisé dans ce sens, des plaidoyers ont été portés pour la mise en place de structures de formation technique sur les métiers des transports dédiées aux femmes et l’élaboration d’un cadre d’insertion et d’accompagnement de celles qui sont déjà dans le métier.





L’approche genre a été conceptualisée sous différentes formes, mais son intérêt réside dans son applicabilité à tous les contextes, et à toutes les situations. C’est une approche transversale qui vise à éliminer toutes les formes d’inégalité et de discrimination. Ce qui est visé, à terme, c’est un développement équitable, harmonieux et construit par tous les hommes et toutes les femmes et qui, en retour, doivent jouir des bénéfices de cette croissance de façon égale.





Le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales relatives aux droits des femmes et des personnes vivant dans des situations de vulnérabilité et a pris des mesures législatives et règlementaires pour l’intégrer dans le dispositif national. En outre, des stratégies ont été élaborées pour intégrer le genre au cœur des politiques et programmes de développement.





Des avancées notoires ont été obtenues en termes de prise en charge des inégalités de genre, mais des contraintes subsistent notamment dans le cadre de l’intégration des femmes et des personnes en situation de handicap dans certains secteurs.





Le secteur des transports fait partie de ce lot. En effet, les études ont révélé que ce secteur reste quasiment un domaine réservé aux hommes. Les femmes y occupent encore une position marginale ; à la limite, elles y sont discriminées. Pour pallier cela, l’Etat du Sénégal, avec l’appui de l’Union européenne a, à travers le PAGOTRANS, prévu des actions visant à prendre en charge la problématique genre. Il s’agit d’activités de sensibilisation visant à faire évoluer les attitudes et comportements d’exclusion de la femme pour une plus grande participation de celles-ci dans les métiers du transport. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des membres et points focaux de la cellule genre du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui s’est tenu le 23 février 2022.





Femmes leaders dans les métiers du transport





Cette activité a été l’occasion de revisiter l’historique du concept genre et à passer en revue les autres concepts clés qui vont avec. En outre, l’intérêt de l’intégration des femmes dans les métiers du transport a été mis en exergue, mais également les contraintes qui plombent leur évolution dans le secteur. Pour finir, des recommandations ont été formulées pour une meilleure intégration des femmes dans les métiers du transport.





Dans le cadre toujours de ses actions de promotion de l’emploi des femmes dans le secteur du transport, le PAGOTRANS a réalisé un publi reportage à l’occasion du 8 mars 2022.





Ce film documentaire a permis de mettre au-devant de la scène des femmes modèles, telles que des conductrices de bus de transport urbain et interurbain, une technicienne responsable dans une société de transport public et de jeunes techniciennes et électro-mécaniciennes employées par une structure privée. Ces femmes leaders dans les métiers du transport ont, à travers leurs discours, démontré que ceux-ci ne sont pas un domaine réservé uniquement aux hommes et que les femmes peuvent y exceller également. Elles ont, par ailleurs, lancé un appel à l’Etat, afin qu’il mette en place des structures de formation techniques sur les métiers des transports dédiées aux femmes et un cadre d’insertion et d’accompagnement de celles qui sont déjà dans le métier et qui sont intéressées par des formations.