Passage à tabac d’un de ses agents : La douane dément et précise

L’Administration des Douanes a réagi à des informations faisant état d’un passage à tabac d’un agent des Douanes à Ndioum dans le département de Podor.Dans un communiqué de presse, elle précise qu’aucun de ses agents n’a eu à faire l’objet d’une telle agression dans ladite zone. Elle ajoute n’avoir eu connaissance d’aucun incident entre douaniers et populations dans cette partie du territoire national. Il s’agit donc d’une fausse information, signale le texte.Le même document d’indiquer que le Poste des Douanes de Démette, département de Podor dont il est question, a été érigé dans le cadre du concept de « Douane de proximité » pour permettre aux populations de dédouaner leurs marchandises sans avoir à parcourir de longues distances avec ce que cela comporte comme surcoût pour les consommateurs.Ce rapprochement du service a eu pour effet de booster l’économie autour de ces postes et d’impacter positivement le vécu des populations. Cela a également eu pour résultat, une appropriation de ces Unités par les populations et les opérateurs économiques locaux, souligne-t-on dans les colonnes du texte.Ainsi, les Douanes sénégalaises réitèrent leur engagement aux côtés des populations et des opérateurs économiques, ainsi que sa démarche participative dans la gestion des corridors tout en restant déterminée à lutter contre le trafic sous toutes ses formes. En conséquence, elle invite la presse à davantage de responsabilité dans le traitement de l’information.