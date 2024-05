Passation de service à l'AIBD SA : Le nouveau DG rassure les travailleurs et les invite au travail

Après 18 mois de gestion de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD SA), le directeur général sortant, Abdoulaye Dièye, cède son fauteuil à Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye.





Le DG sortant a remercié l’ensemble du personnel de l'AIBD SA, tout en souhaitant plein succès à son successeur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye. Il a aussi rendu un vibrant hommage à l'ancien président Macky Sall.

Abdoulaye Dièye est revenu sur les acquis de son magistère lors d'une cérémonie empreinte de solennité.





Le nouveau directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, dit prendre à cœur cette mission. Il a exhorté ses collaborateurs à se mettre au travail et à être au service du peuple sénégalais. "Je vais me démener nuit et jour. Chaque instant de ma vie, je vais la consacrer pour que le fruit de notre collaboration qui est AIBD SA puisse être une mission exaltante parmi les tâches multiples qui consistent à faire de ce pays une grande nation développée, disponible pour ses citoyens. Le développement du Sénégal doit passer par le fait que chaque citoyen soit conscient que c’est dans la mesure de ses actions que nous allons développer notre pays. Je suis persuadé que chacun d’entre vous ici à l'AIBD sera dynamique en intégrant l’esprit et la lettre de la nouvelle vision de la gouvernance publique que le président de la République insuffle chaque instant", a soutenu le nouveau DG qui dit avoir l’intime conviction que sans l’apport de ses collaborateurs, rien ne sera.





"Je ne pourrais strictement rien faire sans votre apport. Nous allons ensemble travailler avec beaucoup de sérieux sans arrière-pensées, si ce n’est le besoin de rendre cette institution extrêmement performante. Sur la base de ces références, nous allons booster ce secteur et faire en sorte que le projet AIBD SA, la vision qu’en a le chef de l’État, que nous puissions le traduire en actes concrets. Je mesure personnellement le relais que je prends entre les mains de mon prédécesseur et la symbolique qui va avec. Je voudrais que chacun d’entre vous ici mesure la responsabilité des actes que nous allons poser. Je vais me donner comme ambition de faire en sorte qu'ensemble avec vous, de corriger les injustices s’il en existe, de corriger ce qui doit être fait, mais sans concession, sans pression", rassure M. Dièye.