Passation de service à l’APIX : Le nouveau Bakary Séga Bathily prône “compétence, éthique, loyauté et engagement”

L’Agence de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) a installé son cinquième Directeur Général, Bakary Séga Bathily ce lundi 13 mai 2024. Il vient après Madame Aminata Niane, Messieurs Diène Farba Sarr, Mountaga Sy et Abdoulaye Baldé.





Une nouvelle page s'ouvre avec l’installation du nouveau Directeur Général de l’APIX, Bakary Bathily, en remplacement du Dr Abdoulaye Baldé à la tête de Agence durant 18 mois. Dans une salle archi-comble, l’émotion, dans une bonne ambiance, était à son paroxysme. Dès sa prise de parole, le Directeur Général sortant, Abdoulaye Baldé pense avoir beaucoup donné de sa vie au service public sénégalais. « J’ai remboursé la bourse qui m’a été offerte par l’État. Ma mission comme serviteur de l’État s’arrête aujourd’hui. Cela a été un plaisir de servir l’APIX et on se félicite d’avoir lancé les ZES et permis aux apixiens d’avoir des terrains. Je laisse derrière moi une famille mais la mission continue. Je félicite le nouveau Directeur Général, Bakary Séga Bathily, de par son sens de l’écoute et de son expérience d’autant qu’il a fait 16 ans à l’APIX. Cette maison est entre de bonnes mains, je pars la tête haute et la conscience d’avoir rempli ma mission », a déclaré Dr Abdoulaye Baldé.





Le nouveau Directeur Général, Bakary Séga Bathily, après avoir salué et remercié les apixiens, n’a pas tari d’éloges sur le Directeur Général sortant, et a même permis une standing ovation pour ce dernier. En terrain conquis, le nouveau Directeur Général est sûr d’un fait : « Je m’emploierais à créer des conditions de climat de confiance, de cohésion et de discipline. J’essayerais de mettre les apixiens dans des conditions optimales de travail. Je félicite le Directeur Général sortant qui a marqué notre institution de son empreinte avec la revalorisation du Capital Humain et du lancement des ZES. J’entends assumer mes fonctions avec justesse, justice et mesure en favorisant une démarche participative. La marque de fabrique de l’APIX dont les jalons ont été posés depuis sa création exige de son personnel des valeurs telles que la compétence, l’éthique, la loyauté, la disponibilité et l’engagement », a souligné M. Bathily.