Passation de service à la direction de l’Hôpital Abas Ndao Les réalisations du Dr El hadji Magatte Seck magnifiées

La cérémonie de passation de services s’est déroulée dans une atmosphère empreinte d’émotion au cours de laquelle Dr Seck a vivement remercié le Président de la République et les Ministres Abdoulaye Diouf Sarr, Eva Marie Coll Seck et le Maire de la ville de Dakar Soham Wardini. Le personnel médical comme celui administratif n’a pas manqué de magnifier les réalisations du directeur sortant Dr El Hadji Magatte Seck, non sans souhaiter plein de succès à celui entrant.





Le personnel médical comme administratif a rendu les hommages au directeur sortant Dr El Hadji Magatte Seck. Le représentant des retraités, celui du Sames Djiby Sow, celui de l’intersyndicale et de la commission médicale d’établissement…ont salué les actes de gestion posés par Dr Seck et qui ont vivement contribué au rayonnement et à la performance de l’Hôpital Abas Ndao. Comme pour reprendre les mots de l’ancien directeur Issa Savarez, « l’hôpital a changé de visage » au plan infrastructurel avec la création d’une urgence néonatalogie, l’extension de la pédiatrie, du laboratoire, l’aménagement d’un SAU, la réfection de la gastroentérologie, celle du bâtiment Ex-RH pour les archives, celle des locaux d’hospitalisation de l’ophtalmologie, les travaux liés à la voirie, le pavage… La liste des réalisations au plan des investissements est longue et explique la forte mobilisation des travailleurs et du personnel externe pour rendre hommage au Directeur sortant Dr El Hadji Magatte Seck et souhaiter bienvenue et succès au directeur entrant. Mais c’est plutôt le relèvement du plateau technique médical par des acquisitions au niveau de la Néonatalogie, l’installation d’un scanner, d’une mammographie, d’un banaliseur, l’équipement de matériels de dernière génération opéré au niveau de l’ophtalmologie àtravers le fournisseur Carrefour Médical, qui font de l’hôpital Abbas Ndao, une référence au niveau de l’Uemoa. Non sans compter également l’acquisition d’une centrale de production d’oxygène médical.





Mieux encore, des avancées ont été aussi notés au plan des ressources humaines. Et sous ce chapitre, c’est surtout l’apaisement du climat social qui reste le pilier, à côté du reclassement, de la régularisation et de l’ordonnancement des heures supplémentaires, du recrutement de six médecins spécialisés, l’augmentation du taux de motivation interne qui est passé de 10 % à 15 %, l’augmentation de l’astreinte médicale qui est passé de 35 000 F à 100 000 F, la prime de PCME qui est aussi passé de 150 000 à 250 000 F et tutti quanti. C’est ce qu’a reconnu Djiby Sow du SAMES pour qui « c’est un Directeur qui a eu à faire beaucoup de progrès au niveau des acquis sociaux et à instaurer un bon climat social. Des gestes que l’on ne peut pas manquer de magnifier surtout les avancées au niveau des motivations » dit-il. Faut-il rappeler aussi qu’en Août 2016, la motivation interne tournait autour de 18 000 avec 03 mois d’arriérés. En fin avril 2021 il a été porté à 145 000 FCFA.