Passation de service à la DMTA : Maguette Sène invite le personnel à accompagner son successeur

C’est officiel ! Le directeur sortant, Maguette Sène, a passé le témoin à son successeur, Amadou Tidiane Fall, à la Direction du matériel et du transit administratif (Dmta). La cérémonie officielle de passation de service s’est tenue, ce mercredi 17 mars 2021, au siège de la Dmta à Dakar. Elle a été un moment fort de témoignages.A l’occasion de cette rencontre d’adieu pour l’ancien directeur, le personnel de la Dmta a rendu un hommage mérité à l’homme qui a travaillé pendant 15 années durant dont 5 ans à la tête de la Dmta. En effet, les agents ont exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude à l’endroit de Maguette Sène.Selon M. Ségnane qui parlé au nom du personnel, M. Sène, depuis sa nomination en 2015, a entrepris d’«importants travaux qui ont littéralement changé le visage de la Dmta ». Il s’agit ici, de la construction du centre de formation en comptabilité des matières, le premier du genre en Afrique de l’Ouest ; la modernisation des magasins de stockage dont un bâtiment livré et un autre en cours de réalisation ; l’aménagement d’une salle de fitness qui sera bientôt ouverte aux agents de la Dmta, entre autres.A cela, le personnel ajoute « la revalorisation du statut des manœuvres contractuels par le relèvement de leur salaire, le recrutement de certains d’entre eux dans la fonction publique, et autres ». Sous ce rapport, le personnel de la Dmta estime que Maguette Sène « peut donc partir la conscience tranquille et la tête haute, avec la certitude d’avoir bien rempli sa mission ».L’ex-directeur de la Dmta, pour sa part, a tenu à préciser que « tout ce qu’il a eu à faire à la Dmta, de manière déterminée, n’est que le travail d’une équipe ». Selon Maguette Sène, ses anciens collaborateurs ont « fortement contribué » à ces résultats obtenus. « Un directeur, un manager n’a pas le temps d’être partout. Tout résultat obtenu, c’est dans la collaboration et dans l’engagement de ses collaborateurs qu’il peut l’obtenir », a-t-il soutenu.Et connaissant « les capacités managériales et initiatives » de l’homme, l’ex-directeur de la Dmta s’est dit convaincu que son successeur va « porter le chantier de la modernisation, encore plus loin et plus haut ».Et pour y arriver, il a tout de suite invité le personnel à accompagner leur nouveau directeur Amadou Tidiane Fall. Parce que, pour lui, « sans la volonté et l’engagement de ses collaborateurs, ces résultats obtenus ne seraient pas possible ».« C’est pourquoi, dit-il, je souhaite de tout cœur que le directeur Amadou Tidiane Fall puisse bénéficier de « l’excellente collaboration, de la bonne collaboration, de la bonne compréhension mais surtout du grand soutien que vous m’avez généreusement apporté tout au long de mes fonctions de directeur ».Pour finir, l’ancien directeur de la Dmta a remercié vivement le président de la République, Macky Sall, pour « l’honneur » qu’il lui a fait de le porter à la tête de la Dmta depuis mai 2015. Non sans lui réitérer « toute sa reconnaissance et da gratitude pour sa confiance renouvelée envers sa modeste personne en le nommant directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).Maguette Sène a profité de l’occasion pour remercier également le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, sans oublier le personnel de la Dmta pour « leur franche collaboration, leur loyauté et leur dévouement au travail ».Nommé le 24 février dernier, le tout nouveau directeur de la Dmta, pour sa part, après avoir remercié son prédécesseur pour le travail qu’il a accompli. Il s’est engagé à « maintenir le cap et essayer d’aller de l’avant ».