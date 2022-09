Passation de service au ministère de la Culture et du Patrimoine : Aliou Sow invite ses hommes à se mettre dès à présent au travail

C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s'est tenue la cérémonie de passation de service entre Abdoulaye Diop le ministre sortant et Aliou Sow le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine cet après-midi, sous la présence de tous les directeurs de service et professionnels de la Culture. Après un tête-à-tête pour échanger sur les dossiers essentiels dédiés à la Culture, le ministre sortant et le nouvel entrant ont procédé à la passion de service.







Après avoir passé le témoin au nouveau ministre, L'ex ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop qui a passé le témoin au Professeur Aliou Sow a rappelé les grands chantiers qui attendent le nouveau ministre. Dans son discours l'ancien ministre a réitéré son amour et son engagement de travailler toujours pour le Sénégal plus particulièrement dans le secteur culturel. Il a remercié le président de la République Macky Sall pour la confiance tout en réitérant son engagement auprès de lui.





Dans sa volonté de rehausser le secteur de la Culture, Aliou Sow appelle dès à présent tous ses hommes au travail. Celui-ci opte pour des innovations majeures dans son département. Il a, par ailleurs, félicité l'ancien ministre Abdoulaye Diop pour lui avoir déjà facilité le travail grâce à ses nombreuses réalisations à la tête du département de la Culture. Aliou Sow a indiqué qu’il va s’inscrire dans la continuité. Il a exprimé son désir de travailler en parfaite harmonie avec les acteurs culturels pour le bien-être de la Culture.





"Je rassure les acteurs de la Culture que nous allons travailler pour redorer le blason de la Culture. J'appelle tous mes collaborateurs au travail le plus rapidement possible et dès la semaine prochaine nous ferons notre première réunion de coordination. J'attends des propositions de solutions et d'innovations" a-t-il déclaré.





À rappeler que beaucoup de chantiers attendent le nouveau ministre de la Culture notamment le statut de l'artiste, le mémorial de Gorée, la construction d'une nouvelle école nationale des arts et de la culture, un nouveau palais des arts entre autres.