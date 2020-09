Passation de service / Commissariat de Mbour : Pluies d'éloges pour Mandjibou Leye

Passation de Service au Commissariat de Mbour

C’est officiel ! Le commissaire Mandjibou Leye vient de passer le témoin à son collègue, le commissaire Baidy Sène qui vient du commissariat de la ville de Rufisque. La cérémonie de passation de service s’est déroulée au commissariat urbain de Mbour sous la présence des différentes autorités administratives, religieuses et coutumières.





Commissaire Modou Diagne, directeur de la sécurité publique a loué les qualités professionnelles et humaines de Mandjibou Leye.





''C'est un homme qui est connu de par sa probité morale, sa rigueur, ses capacités managériales'', a témoigné le directeur de la sécurité publique. Ainsi, selon lui, ''Baidy Séne vient remplacer un commissaire valeureux, Mandjibou Leye qui a fait 3 ans à Mbour. Il a fait un excellent travail qui fait que l'autorité a eu confiance en lui pour lui confier le commissariat central de Guédiawaye''.





A l'endroit de la population, le commissaire Diagne invite à ne pas nourrir de craintes pour le nouveau commissaire de Mbour. Car, il suivra les traces de Mandjibou Leye.





''Il est très sérieux et engagé. L'objectif de l'autorité c'est d'assurer au mieux la sécurité des personnes et de leurs biens. Je demande aux commissaires de Mbour et de Saly de travailler en synergie en mutualisant leurs moyens pour relever tous les défis sécuritaires. C'est ça l'objectif de la police'', rappelle-t-il.





Lors de cette cérémonie, les éloges n'ont pas manqué à l'endroit du nouveau commissaire de Guédiawaye, qui laisse une communauté mbouroise satisfaite de son travail.