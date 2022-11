Passation des marchés publics : le DG de l’ADM Cheikh Issa Sall obtient la mention ‘’très satisfaisante’’

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Sénégal (ARMP) a délivré, ce mercredi, à Dakar, à l’Agence de Développement municipal(ADM) représentée par son Directeur général Cheikh Issa Sall une « ATTESTATION DE SATISFECIT » à l’occasion de la cérémonie de restitution publique des Rapports 2020-2021.





Cette distinction a été décidée selon l’ARMP ‘’au terme de la revue indépendante des procédures de passation d’exécution et de contrôle des marchés publics au titre de l’exercice 2020’’.





« L’Agence de Développement municipal est la seule autorité contractante, parmi les 120 audités, dont tous les marchés ont été déroulés en parfaite conformité avec les dispositions du code des marchés publics », a annoncé le DG de l’ARMP, Saer Niang.





Cette mention « très satisfaisante » conférée par un cabinet indépendant, sous la supervision de l’ARMP à l’ADM est un motif ‘’d’encouragement et de reconnaissance’’.





Pour rappel, l’Agence de Développement Municipal (ADM) a été créée en 1997, d’un partenariat entre l’Etat du Sénégal et l’Association des Maires du Sénégal (AMS), dans le contexte marqué particulièrement par l’avènement des Lois de Décentralisation de 1996, consacrant entre autres le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales.





Dans ses interventions, l’ADM couvre l’ensemble du territoire national. Elle s’illustre comme le partenaire privilégié des Collectivités territoriales, au regard des nombreux projets et programmes (PAC, PRECOL, PROGEP 1 ET PROGEP 2, PROFIT, PACASEN, PPCS, SERRP, COMSA) réalisés ou en cours de réalisation à leur profit.





Fidèle à sa mission, l’ADM a continué à apporter sa pierre à l’émergence des territoires, à travers la réalisation d’infrastructures socioéconomiques ainsi que la valorisation du capital humain, dans le sillage du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de l’Acte III de la Décentralisation.