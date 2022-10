Passe d’armes Etat-opposition sur les contrats pétroliers : Le coordonnateur régional de "Publiez ce que vous payez" en arbitre

Passe d’armes Etat-opposition sur les contrats pétroliers

Après le différend qui oppose le pouvoir et l’opposition sur les contrats pétroliers, le directeur général de Petrosen est sorti de sa réserve. Pour rappel, Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall parlent de contrats mal négociés. Mais qui du pouvoir et de l’opposition a raison ? iRadio a donné la parole à Demba Seydi, Coordonnateur régional senior en Afrique de l’Ouest francophone de "Publiez ce que vous payez".





Selon lui, l’État a raison et dans la pratique l’opposition. Il estime que les bénéfices seront faibles dans les premières années, car les compagnies ne vont pas exploiter plus de 100 barils par jour et la production de gaz serait également timide. «Dès la première année, voire les premières années, le Sénégal ne pourra pas tirer suffisamment de bénéfices de ce secteur, même si, du point de vue théorique, effectivement, la modernisation fait que nous pouvons aller jusqu’à plus de 50 %. Mais je rappelle encore une fois, c’est du point de vue purement théorique. Dans la pratique, les compagnies vont exploiter pour le moment environ 100 barils pour le pétrole et après un nombre limité de m3 de gaz pour la première année, surtout que pour le moment, il n’y a que deux projets qui seront en phase d’exploitation à partir du 2e semestre de 2023. C’est une production assez modique pour le moment qui ne pas favoriser une rentrée assez importante», indique-t-il.





Cependant, il révèle qu’il y a eu beaucoup de manquements lors des négociations des contrats avec les compagnies pétrolières et gazières. «Le Sénégal n’a pas su tirer profit de la session du contrat entre pétroliers et Cosmos ; ensuite entre Cosmos et BP. Ce qui fait aussi que là, il y a un manque à gagner énorme qui a été évalué en ce temps. D’ailleurs, le contrat qui définit les accords entre les parties est essentiel, quand il s’agit d’analyser de qui gagnera quoi dans la production du pétrole comme dans la production du gaz et d’autres minerais».