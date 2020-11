Passeports expirés : Des Sénégalais établis au Japon lancent un cri de cœur et interpellent Macky Sall

Des Sénégalais établis au Japon ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, dans un communiqué parvenu à Seneweb, le chargé de la communication de la diaspora sénégalaise au Japon, Lamine Mané, soutient que leurs passeports sont expirés depuis le mois de mars dernier et jusqu'ici ils peinent à renouveler leur document.







"Nous, la diaspora sénégalaise basée au Japon, sommes dans des difficultés. Nos passeports sont expirés depuis plus de 8 mois. Présentement nous avons recensé 453 personnes dont les passeports ont expiré et 28 personnes qui aussi voient l'arrivée de la date d'expiration de leurs passeports. Depuis le mois de février dernier, nous avons informé l'ambassade du Sénégal à Tokyo (Japon) concernant la situation des passeports mais aucune suite. Au mois d'août, on a aussi saisi l'ex ministre des Sénégalais de l'extérieur Monsieur Amadou Ba et ce dernier à son tour n'a donné aucune suite à nos demandes afin qu'une commission vienne nous renouveler nos passeports au Japon", lit-on dans les colonnes du texte.





Selon leur chargé de la communication, " beaucoup d'étudiants et travailleurs sénégalais sont très impactés négativement à cause de leurs passeports expirés" .

A l'en croire, " ils ne peuvent plus voyager dans d'autres pays pour faire leurs stages et certains leurs voyages d'affaires".





Face à cette situation, ces étudiants et travailleurs sénégalais lancent un cri de cœur au président de la République et à son ministre en charge des Affaires étrangères.

" Nous interpellons le Chef de l'État le Président Macky Sall et la nouvelle ministre des Affaires étrangères Maître Aissata Tall Sall de nous venir en aide pour débloquer notre situation concernant les passeports expirés", appelle Lamine Mané dans le communiqué.