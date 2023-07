Passeports les plus puissants du monde : Le Sénégal gagne des places

Le classement 2023 des passeports les plus puissants du monde vient d'être dévoilé. L'étude réalisée par le cabinet de conseil en citoyenneté Henley & Partners se base sur le nombre de destinations accessibles sans visa avec le passeport d'un État. Pour cette année, c'est Singapour qui occupe la première place avec accès à 192 destinations possibles avec son passeport. La cité insulaire devance de deux unités trois pays : l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. La France, avec 189 destinations, pointe à la 3e place ex æquo avec plusieurs pays, dont le Japon, qui était en tête pendant 5 ans.





En Afrique, le classement est dominé par les Seychelles (24e mondial) et leurs 155 destinations sans visa, suivies de l'île Maurice (29e mondial, 148 destinations sans visa), puis de l'Afrique du Sud (51e mondial, 106 destinations sans visa). Le Botswana arrive en 58e position mondiale, avec 89 destinations sans visa, et ce top 5 est complété par la Namibie (62e mondial, 81 destinations sans visa).