Patronat sénégalais : Le feu couve entre Baidy Agne et Serigne Mboup

Alors que les syndicats du patronat étaient en conférence de presse, ce matin, pour étaler leurs préoccupations. Une absence notable s’est fait remarquer celle de Serigne Mboup. Le patron de CCBM dénonce le manque de démocratie dans les instances du patronat.





Les organisations du Secteur Privé National ont tenu ce vendredi 09 septembre une conférence de presse. Les préoccupations majeures des entreprises au regard du contexte politique, économique et social actuel étaient à l’ordre du jour. Le président du Conseil National du Patronat (CNP) du Sénégal a listé les problèmes. «Notre secteur est confronté à de nombreuses difficultés. Les entreprises ne peuvent plus contenir les impacts des crises exogènes», a fait savoir Baidy Agne. Il a évoqué entre autres les secousses de la crise sanitaire, le renchérissement substantiel des coûts du fret… Les organisations du Secteur Privé National appellent ainsi à un dialogue public/privé partageant les mêmes valeurs sur les questions de grande importance républicaine comme la souveraineté économique dans les concessions et les secteurs stratégiques porteurs de croissance.





«Nous plaidons pour l’élargissement du cadre réglementaire et juridique du contenu local à d’autres secteurs d’activités, pour plus d’engagement à nos côtés de l’administration publique et de plus de patriotisme économique », prône Baidy Agne. Le président du conseil national du patronat (CNP) du Sénégal a réitéré leur engagement à accroître les investissements privés nationaux, à créer plus d’emplois décents pour la jeunesse et à contribuer davantage au développement socio-économique de nos villes.





Serigne Mboup se désolidarise