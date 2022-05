Patte d’Oie Builders : Deux individus arrêtés pour trafic d'une drogue appelée ‘’skunk’’

Suite à une information faisant état d'un vaste trafic de drogue à Patte d'Oie, les éléments de la Sûreté urbaine ont investi les lieux. C'est ainsi qu'ils ont filé deux individus qui étaient à bord d'un véhicule aux environs de 03h.





Selon les informations exclusives de Seneweb, ayant procédé à l'interpellation des suspects, les limiers ont découvert qu'ils gardaient une drogue appelée Skunk.





Il a été trouvé par devers eux 2kg de cette drogue et des sachets qu'ils avaient confectionnés pour les vendre aux jeunes. Des sources proches du dossier nous révèlent qu’un sachet est vendu à 15.000Fcfa.





Signalons que cette drogue est une variété de cannabis très violente qui a des effets délirants . D’après nos investigations, les personnes qui en consomment chaque jour sont en effet cinq fois plus susceptibles de développer une maladie mentale, Fortement dosée en THC (tétrahydrocannabinol), elle est utilisée par les jeunes à cause de ses effets psychoactifs et addictifs