PayDunya , accélérateur de la croissance des entreprises africaines

La dématérialisation de la finance des entreprises a connu une véritable évolution en Afrique ces dernières années.





Dans l’espace Ouest Africain, on note chaque année une hausse considérable du taux de pénétration des portes-monnaies électroniques ou Mobile Money, facteur majeur de l’inclusion financière.





Le développement des Fintechs au Sénégal, se présente dans un contexte où l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique devient de plus en plus dynamique. Très tôt, des acteurs tels que PayDunya ont su saisir l’avantage qu’offrait le digital et le rendre à la portée de tous.





Ils permettent aux entreprises, à travers des solutions innovantes de non seulement accéder à la pleine potentialité du numérique pour développer leurs chiffres d’affaires mais également d’offrir à leur clientèle des moyens de paiement utilisant les téléphones portables, afin de pouvoir payer sur des plateformes numériques.





Félix SIMAKI-AMAH, Co-fondateur de Fabella Shop, 1er site de e-commerce beauté au Sénégal, témoigne en ce sens « quand on a commencé avec PayDunya, on avait un taux de 5% de paiement en ligne, aujourd’hui, on tourne autour des 25% … »





Aujourd’hui l’entreprise se donne pour mission de simplifier la vie des usagers de ses solutions comme le souligne Félix « elle nous permet de réduire le taux des commandes annulées sur la plateforme », et permet de garantir au business un niveau de sécurité supplémentaire, «PayDunya augmente de manière significative le niveau de sécurité, de nos transactions en nous évitant les problèmes liés aux faux billets ainsi qu’à la perte de liquidité ».





Les solutions de paiement servent aussi de business modèle aux banques notamment grâce à la réduction des coûts de services et apportent plusieurs innovations dans les domaines techniques à savoir le cloud, la sécurité, le temps réel, le mobile, mais également la confiance de la clientèle.





PayDunya travaille actuellement avec plus de 20 partenaires pour mutualiser les efforts sur les innovations créatrices de valeur pérenne.