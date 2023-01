Peacock Investments : un trou de 900 millions détecté, le comptable reconnaît avoir volé 300 millions et mouille le…

Ng. Kaïré était le chef comptable de Peacock Investments, une société spécialisée dans l’habitat social, filiale sénégalaise du groupe marocain Holmarcom. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et blanchiment de capitaux. Il a été arrêté à la suite d’une plainte du directeur général de l’entreprise, A. Dbilij, qui pointe un trou de 981 millions 544 mille 047 dans ses comptes.



D’après L’Observateur, qui a relayé cette affaire ce mercredi, ce dernier estime que son comptable a retiré plusieurs chèques destinés aux fournisseurs de Peacock Investments en imitant sa signature ainsi que celle du directeur financier, T. Jelouli.



Face aux enquêteurs de la police, Ng. Kaïré a d’abord reconnu un trou de 125 millions, conséquence, dit-il, de transactions non justifiées. Dans sa déposition, il a mouillé le directeur financier, qui aurait, selon lui, puisé dans les comptes de l’entreprises pour des voyages au Maroc, ainsi que le directeur technique qu’il accuse d’avoir conclu des marchés de gré à gré. Il a en plus affirmé que d’autres employés de Peacock Investments ont détourné de l’argent de la société sans être inquiétés.



T. Jelouli a enfoncé Ng. Kaïré. Le directeur financier de Peacock Investments a déclaré que son collègue a détourné les 981 millions 544 mille 047 francs CFA en question entre 2014 et 2022. Précisant que les chéquiers utilisés pour les transactions douteuses étaient gardés dans un coffre dont le comptable détenait le double. T. Jelouli ajoutera qu’il a été alerté par la découverte, le 28 décembre, d’une irrégularité sur un chèque émis durant cette période-là alors que l’entreprise était en inventaire.



Lors de la confrontation avec son collègue qui l’accuse, Ng. Kaïré a finalement reconnu avoir détourné 342 millions 663 mille 320. Il devra s’expliquer devant un tribunal.