Péage de Toglou : La gendarmerie saisit 240 kg de drogue à bord de 3 véhicules

La gendarmerie ne faiblit pas dans sa traque des malfaiteurs et autres trafiquants de stupéfiants. Ses éléments ont encore traqué et arrêté trois individus ce jour, vers 4 h 30 du matin, lors d'un contrôle de routine à la gare de péage de Toglou.Selon des informations parvenues à Seneweb, il s’agit des nommés G. Ndiaye, 52 ans, pêcheur demeurant à Sicap Mbao, M. B. Camara, 27 ans, chauffeur, A. Dia 35, ans chauffeur, arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic illicite de Stupéfiants.Leur arrestation, renseigne la même source, a permis aux gendarmes de mettre la main sur 7 sacs contenant du chanvre indien d'un poids total de 240 Kg. Les pandores ont procédé à l’immobilisation des 3 véhicules qui transportaient la drogue. Une enquête a été ouverte pour déterminer la provenance de la marchandise prohibée.Il faut rappeler que la nuit dernière (du 12 au 13 juillet 2020), sur la route nationale 1 à hauteur de Sandiara dans le département de Mbour, les éléments de la gendarmerie ont mis la main sur 78 kilogrammes de chanvre indien trouvés dans une fourgonnette. Le conducteur, sommé de s’arrêter, a pris la tangente et abandonné le véhicule à bord duquel les gendarmes trouveront la drogue répartie dans 05 sacs dissimulés dans des paniers.