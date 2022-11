[Vidéo] Pêche artisanale : Les acteurs indexent les bateaux étrangers et dégagent des pistes de solutions

Les difficultés de la peche artisanale

Les acteurs de la pêche étaient en conclave pour essayer de trouver une solution aux difficultés qu’ils rencontrent. Assister la pêche artisanale, faire en sorte de récupérer les poissons qui sont au fond de la mer et établir une zone pour éviter de croiser les étrangers : tel est le souhait des acteurs de la pêche selon qui les difficultés que les femmes rencontrent au niveau du secteur de la pêche artisanale sont énormes .