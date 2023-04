PÊCHE / CAYAR-MBORO : UN VIEUX CONFLIT QUI A DÉJÀ CAUSÉ UN MORT

« Les pêcheurs de Mboro ne font que violer la loi face à l'interdiction de pratiquer la pêche aux mono-filaments dans les côtes de Cayar. Cela a poussé les jeunes du Village traditionnel des pêcheurs à arraisonner leurs pirogues la semaine. Ces gens de mer continuent de menacer l'activité des pêcheurs cayarois qui font la pêche du jour ». Ces mots sont du président du Conseil local de pêche de Cayar, Mor Mbengue. Il explique : « Depuis un certain temps, nous sommes en conflit avec les pêcheurs de Mboro. A Cayar, non seulement nous avons la culture de ne pas pratiquer cette pêche, mais aussi et surtout nous l'interdisons dans nos eaux et ces pêcheurs qui nous viennent de Mboro font fi de cette loi. Et nous nous sommes opposés énergétiquement à ces violations et cela a débouché sur un conflit. La semaine dernière, quelques 7 pirogues, entre autres matériels de pêche appartenant aux pêcheurs de Mboro avaient été arraisonnés avant d'être restitués, suite à la méditation de la commission nationale de la gestion des conflits ». Il précise que « les pêcheurs de Cayar, contrairement à certaines rumeurs, n'ont brûlé aucune pirogue mais des filets mono-filaments. »





Devant une telle situation, pense la population de Cayar, « l'État doit réagir pour apporter une solution définitive à ce conflit ». Mor Mbengue dit avoir la garantie de la tenue d'une réunion à l'initiative du gouverneur de Thiès pour régler ce problème. Selon lui, « la pêche aux mono-filaments interdite mais pratiquée dans les eaux pose problème ». Cependant, les deux camps s'accusent mutuellement. Les habitants de Mboro pointent un doigt accusateur sur ceux de Cayar, leur reprochant d'avoir déclenché les hostilités.





A les en croire, tout est parti de l’acte d’une cinquantaine de pêcheurs qui, il y a une semaine environ, à bord de leur pirogue, ont bloqué ceux de Mboro et jeté leurs filets. Les Mborois qui ont promptement réagi ont alerté leurs parents qui se sont aussitôt déployés sur les lieux pour leur prêter main-forte. Et n’eut été la vigilance des gendarmes qui veillent bien au grain pour parer à toute éventualité, le pire se serait produit entre les pêcheurs des deux localités. Toutefois, une bataille rangée entre les deux communautés s'est, ce jour, finalement soldée par des blessés dans les deux camps, mais également par la saisie de matériel.





Il s’agit là de deux communautés de pêcheurs qui se regardent en chiens de faïence. Un conflit qui est un vieux serpent de mer et qui avait refait surface en 2005, occasionnant même une perte en vie humaine. Une victime tuée par balle au cours d'une bagarre rangée. Le comité local de pêche de Cayar alerte les autorités sur le danger que représente la pêche avec les filets mono-filaments interdite par le code, mais qui connaît une résistance.





Le comité local de pêche de Cayar qui invite l'État à «prendre les dispositions nécessaires avant qu'il ne soit trop tard», regrette « l'entêtement des pêcheurs de Mboro qui persistent dans cette pratique illicite ». Aussi de souligner : « nous avions déjà prévenu toutes les autorités compétentes au niveau régional et national, même le ministre de la pêche ».