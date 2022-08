Pêche : rareté du poisson, voici l’explication

Depuis plus de deux mois, le prix du poisson a pris l’ascenseur à cause de sa rareté. Les ménages ainsi que les tenants des restaurants ressentent cette conjoncture difficile.



D’après Source A, la situation est causée par l’arrêt des activités de plusieurs armateurs établis au Port de Dakar. Le journal précise que les bateaux de ces derniers sont bloqués à quai parce que l’Etat du Sénégal refuse de renouveler leurs licences.



Cette mesure touche une vingtaine de bateaux chinois et sénégalais, d’après Source A, qui signale que les armateurs concernés n’auraient pas rempli les critères requis pour recevoir le sésame.



Le quotidien d’information a déclaré avoir cherché à en savoir plus auprès de la Direction de la pêche industrielle, qui délivre les licences en question. Sans succès.