Pêches côtières: la FAO réunit les acteurs (21-25 mars)

Dans un communiqué, l'Organisation des Nations Unies Pour l'Alimentation et l'Agriculture la (FAO) organise une conférence globale annuelle du 21 au 25 mars 2022,dans le cadre du Programme Mondial de l'Initiative Pêches Côtières (ICP).





Cependant,en raison de la pandémie du covid 19,la consultation du partenariat global (CPG) se tiendra cette année en ligne avec une session ministérielle inaugurale de haut niveau et des témoignages de représentants de communautés côtières.





Cette conférence verra la participation du secrétaire du FEM (Fonds Pour l'Environnement Mondial), la convention d'Abidjan, le PNUD, les partenaires de l'IPC, les parties prenantes de projets globaux, des représentants des ministères, ainsi que des organisations de travailleurs et travailleuses du secteur de la pêche des trois régions concernées à savoir l'Asie, l'Amérique Latine et l'Afrique de l'Ouest, représentée par la Côte d'Ivoire, le Cap Vert et le Sénégal.





Cette consultation a comme objectifs de réunir les partenaires de l'IPC pour présenter les progrès réalisés par les sous projets du programme, de partager les expériences et les leçons apprises avec un débat sur la gestion et le partage des connaissances au niveau global, en vue de renforcer la coordination entre les agences d'exécution et les partenaires de l'ICP.





Pour rappel,le programme Initiatives pour les pêches côtières (ICP), est un effort mondial de collaboration financé par la Banque Mondiale et le FEM (Fonds Pour l'Environnement Mondial). En outre, ce programme rassemble des agences des Nations Unies et des organisations internationales tout en visant à améliorer la gestion des pêches et à conserver la biodiversité marine dans les zones côtières.