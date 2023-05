PEG Sénégal devient Bboxx Sénégal, après l'acquisition de PEG Africa par Bboxx

Bboxx a consolidé son statut de première super plateforme pour les produits et services essentiels sur le continent Africain en acquérant en septembre 2022, PEG Africa. Fondée il y a 13 ans, cette acquisition fait du groupe Bboxx l'un des plus grands réseaux en Afrique de distribution d'énergie propre, de solutions de cuisson propres, de smartphones, de pompes solaires, de mobilité électrique et de produits de financement accessibles. Bboxx a un impact positif sur la vie de plus de 3,5 millions de personnes dans 10 pays en Afrique, grâce à ses 250 boutiques et 4000 employés.





Aujourd'hui, PEG Sénégal devient officiellement Bboxx Sénégal dans le but de continuer à transformer des vies et à libérer le potentiel en fournissant un accès à des produits et services essentiels à travers le pays.





Avec ses 18 magasins, et plus de 100 employés, Bboxx Sénégal a un impact positif sur la vie de plus de 200 000 personnes dans le pays. Les clients de Bboxx Sénégal bénéficieront désormais de la super plateforme Bboxx, qui offre une gamme étendue de produits et de services notamment des systèmes solaires domestiques supplémentaires, et des smartphones, vendus sous la marque « Bboxx Connect ». Bboxx Sénégal fournit ces solutions à ses clients de façon pratique et abordable, grâce à des plans de paiement flexibles (en utilisant le paiement à l'utilisation avec de petits versements, le paygo) et avec un service client de qualité.





Tous les clients sont gérés via le système d'exploitation entièrement intégré de Bboxx, appelé Bboxx Pulse®. Bboxx Pulse permet à l’entreprise d'assurer l'excellence opérationnelle pour mieux servir ses clients et créer une relation de confiance avec eux.





Rufus Kpan, Directeur Général de Bboxx Sénéagl, a déclaré : « Bboxx a été fondé dans le but de transformer des vies et de libérer le potentiel de millions de personnes grâce à l'accès à des produits et services essentiels. Bien que nous ayons fait de grands progrès dans cette mission au Sénégal, il nous reste encore beaucoup à faire. Pour répondre à ces besoins, notre équipe dévouée, et l'accent mis sur l'expérience client positionnent Bboxx Sénégal comme une force motrice pour garantir l’accès aux produits essentiels à tous et participer au développement économique à travers le pays. Je suis ravi d'annoncer que Bboxx Sénégal est votre nouveau partenaire de confiance, pour l’accès à des produits essentiels à travers le Sénégal. »





À propos de Bboxx



Bboxx est une super plateforme qui permet de transformer des vies et libérer le potentiel de tous en facilitant l’accès à des produits essentiels à travers l’Afrique.





Bboxx participe au développement économique de l’Afrique, en accélérant la transition vers une économie numérique et en créant de nouveaux marchés. Nous connectons les communautés rurales mal desservies et les communautés urbaines avec des services tels que l’énergie propre, la cuisine propre, les smartphones, l’e-mobilité et les prêts, permettant ainsi aux consommateurs Africains de libérer leur potentiel.





Grâce à notre expertise logistique du dernier kilomètre et à des méthodes de financement innovantes basées sur des données, nous offrons aux ménages, aux entreprises et aux communautés Africaines des solutions efficaces et abordables pour accéder à des produits essentiels qui permettent de transformer des vies. Bboxx a construit un système d’exploitation entièrement intégré appelé Bboxx Pulse®, et a développé un vaste réseau sur le terrain pour fournir des biens, et des services publics à travers l’Afrique.





Suite à l'acquisition réussie du leader de l'énergie solaire en Afrique de l’Ouest PEG Africa, Bboxx a désormais un impact positif sur la vie de plus de 3,5 millions de personnes dans 10 marchés Africains, contribuant ainsi directement à 11 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Bboxx et son groupe de sociétés deviennent l’un des plus grands réseaux de services publics d’Afrique, avec plus de 4 000 employés à travers l'Afrique et des bureaux au Royaume-Uni et en Asie.





