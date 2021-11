Peinture : De jeunes Sénégalais formés aux techniques de laquage d’aluminium

L’inexistence de professionnels de laquage d’aluminium, qui consiste à appliquer de la peinture en poudre électrostatique à la surface de cette matière, sera bientôt révolue au Sénégal.



En effet, plus d’une quinzaine de jeunes Sénégalais sont formés à la technique par Sepalumic, qui conçoit et distribue des systèmes de menuiserie et des façades en aluminium.



Sous la houlette d’Aymen Bel Hadj Ali, responsable de la production, ces jeunes apprenants commencent à maîtriser les fondamentaux de cette technique.



‘’Nous avons de jeunes lycéens qui ont une certaine formation et d'autres techniciens. Nous travaillons en parfaite symbiose, ce qui facilite l’apprentissage. Et en six mois, ils commencent à maîtriser les techniques’’, explique Aymen Bel Hadj, lors de l’inauguration du dépôt et de l’usine de laquage de Sepalumic à Diamniadio.



Selon ce dernier, la formation de ces jeunes qui sont en même temps des employés de cette société spécialisée dans l’aluminium, leur offre beaucoup d'opportunités.



Ce programme d’accompagnement sera élargi aux jeunes Sénégalais qui s’activent dans la menuiserie d’aluminium, affirme Chris Ward, Business Manager de Sepalumic. ‘’Nous allons accompagner nos partenaires dans la formation pour une meilleure qualité de fabrication de nos produits’’, lance-t-il.