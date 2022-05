Pèlerinage aux lieux saints de l'islam : L'État veut consolider un partenariat dynamique avec les opérateurs privés du Haj

L'État veut consolider le partenariat avec les opérateurs privés dans le cadre du Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. A cet effet, le Président de la République, Macky Sall, en réunion du conseil des ministres de ce mercredi 11 mai, a demandé, au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et à la Délégation générale du Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, de consolider un partenariat dynamique avec les opérateurs privés du Hajj. Ce, en vue de l’accomplissement du Pèlerinage 2022, dans les meilleures conditions de transport et de séjour pour les pèlerins du Sénégal, souligne le communiqué issu dudit conseil.